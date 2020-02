Lecco a due facce Vince l’Alessandria Calcio serie C. Due a zero per i piemontesi nel primo tempo poi i blucelesti segnano con Bobb ma non basta

L’obbligo di raggiungere Alessandria in auto proprio non è andato giù, ai più accesi tifosi blucelesti. E, piuttosto che assecondare le disposizioni delle autorità, hanno attuato una sorta di sciopero bianco. Rinunciare del tutto alla partita, no. Ma si può sempre gustarla davanti a una birra al pub.

Sarà stata anche l’assenza dei supporter, ma il Lecco, per la cronaca, ha perso 2-1. Blucelesti inguardabili nel primo tempo. Piemontesi subito in vantaggio e raddoppio nel finale di frazione. Nella ripresa Lecco in gol con Bobb su suggerimento della lieta sorpresa Cheddira ma il risultato non cambia più.

CALCIO: SERIE C/A. RISULTATI, CLASSIFICA

SERIE C - GIRONE A - 26^ GIORNATA - 16/02 Albinoleffe - Novara 1-0 Alessandria - Lecco 2-1 Carrarese - Renate domani, Como - Olbia 0-1, Gozzano - Pianese 1-0, Monza - Juventus U23 1-2,, Pergolettese - Pro Vercelli 2-1, Pistoiese - Siena 1-1, Pontedera - Giana Erminio 0-2, Pro Patria - Arezzo 0-1

CLASSIFICA: Monza 60 punti; Renate 43; Pontedera 42; Carrarese, Siena 39; Albinoleffe, Novara 38; Alessandria 37; Arezzo 36; Juventus U23, Pistoiese 33; Como, Pro Patria 32; Pro Vercelli 31; Lecco 28; Giana Erminio 26; Pergolettese, Pianese 24; Gozzano, Olbia 22.

