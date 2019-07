La masnaghese Silvia Valsecchi in azione. Da domani parteciperà per la 16a volta al Giro d’Italia rosa

La Brianza attende il Giro d’Italia rosa Ciclismo. La quarta tappa Lissone-Carate lunedì passerà da Molteno, Sirone, Garbagnate, Sirtori, Barzanò e Cassago. Al via venerdì anche la nostra Silvia Valsecchi di Costa che per la sedicesima volta parteciperà alla gara a tappe

Sedicesima apparizione al Giro Rosa per la ciclista lecchese Silvia Valsecchi, 37 anni il 19 luglio. E il Giro toccherà anche il nostro territorio.

Venerdì scatta la trentesima edizione della corsa ciclistica a tappe pro riservata alle donne, con partenza da Cassano Spinola in provincia di Alessandria. Ventiquattro le formazioni al via, impegnate nelle dieci frazioni che rappresentano l’edizione 2019 del Giro Rosa Iccrea, per un totale di 920, 4 km di strada, tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Tra le partenti anche la ciclista masnaghese Silvia Valsecchi, come detto alla sua sedicesima presenza alla corsa a tappe inserita nel calendario Uci Women’s World Tour.

Lunedì prossimo, si disputerà la quarta tappa: la Lissone- Carate Brianza di 100 km. La corsa toccherà anche il suolo lecchese. La comitiva rosa entrerà (circa alle 13.30) in quel di Molteno (arrivando da Merone), toccando di seguito i territori dei paesi di Sirone, Garbagnate Monastero, Sirtori, Barzanò e Cassago Brianza (siamo al 62,200 km e mancheranno 38 km alla conclusione), per poi proseguire.

Tutti i dettagli e le impressioni di Silvia Valsecchi, nell’ampio servizio su “La Provincia di Lecco” in edicola giovedì 4 luglio. Nella stessa pagina anche i nomi dei lecchesi che parteciperanno alla Maratona dles Dolomites.

