Il remo lecchese si merita un bel 10 Al Meeting Nazionale Nord Ovest, cinque ori della Moto Guzzi, quattro della Canottieri Lecco e uno della Pescate.

Si è concluso ieri sulle acque piemontesi del lago di Candia Canavese il Meeting Nazionale Nord Ovest, che ha visto il canottaggio lecchese giocare il ruolo di protagonista. Sono dieci le medaglie d’oro complessive conquistate: cinque alla Moto Guzzi, quattro alla Lecco e una alla Pescate.

La Moto Guzzi, parte sabato con gli ori di Nicolò Cesana in 720 allievi B1, Giona Molteni 720 allievi B2, Milena Barindelli in 720 allievi B1. Ma ci sono anche l’argento di Pietro Barlascini in 720 allievi C e i bronzi di Andrea Kellini e Raffaele Gnecchi in doppio cadetti, Matteo Bongiorno e Devin Rizzuti in 720 allievi B2.

Ieri vittorie di Claudio Fasoli ed Eros Cantoni in doppio master , Giona Molteni e Devin Rizzuti in doppio allievi B2, Milena Barindelli in 720 allievi B1.

Completano il bilancio l’argento di Nicolò Cesana in 720 allievi B1; i bronzi di Pietro Barlascini in singolo allievi C, Matteo Bongiorno in 720 allievi B2, Debora Belleri nel quattro di coppia Master misto.

Canottieri Lecco in gran forma con Nicola Redaelli e Giovanni Valsecchi, che trionfano in doppio cadetti sabato e replicano domenica ciascuno in singolo Ieri oro anche di Marco Carbonetti in singolo esordienti ed Elisa Arcara in singolo over 17. Questi gli argenti: Federico Colombo in singolo Cadetti e Pietro Valsecchi in singolo under 17.

La Pescate si fregia della medaglia d’oro con Lara Manzocchi in singolo esordienti. Ma ci sono anche l’argento di Erminio ed Ermanno Crotta in doppio esordienti, di Savina Panizza e Miriam Berini in doppio master e di Leonardo Gilardoni e Luigi Tentori, in quattro di coppia open misto. Infine, il bronzo di Camilla Pirovano e Laura Manzocchi in doppio esordienti.

Ma Giovanni Valsecchi e Nicola Redaelli fanno anche parte anche del quattro di coppia Cadetti della Lombardia, che partecipa alla sfida nell’ambito del Meeting Nazionale tra le rappresentative regionali del Nord Ovest d’Italia. Come sempre la Lombardia fa la voce grossa aggiudicandosi complessivamente 6 medaglie (3 oro, 2 argento, 1 bronzo), davanti a Piemonte e Liguria.

