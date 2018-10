Partita difficile per il Lecco in Liguria contro la Lavagnese. Alla fine è pareggio per 1 a 1

Il Lecco soffre e pareggia Olginatese riagganciata Calcio serie D. Blucelesti sotto dopo pochi minuti poi cambiano ritmo e pareggiano con Capogna. Bianconeri avanti su rigore poi nel recupero il Legnago impatta

Il Lecco “toppa” il primo tempo poi si riversa nell’area della Lavagnese, per cercare prima il pareggio e poi il gol vittoria. Finisce 1 a 1 (gol di Capogna) in Liguria. Ne esce una partita di rara intensità e bellezza, dal punto di vista agonistico se non tecnico, e il Lecco alla fine può anche accontentarsi.

Altro pareggio per 1 a 1 nel girone B per l’Olginatese ma rabbia dei bianconeri per essere stati ripresi in extremis.

Tutti i dettagli nelle due pagine speciali dedicate alla serie D, su “La Provincia di Lecco” in edicola lunedì 15 ottobre. Nello stesso numero le cronache degli incontri di tutte le squadre lecchesi dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Risultati del campionato di calcio di Serie D.

Girone A (5/a giornata): Borgaro-Stresa 0-1 Borgosesia-Ligorna 2-4 Chieri-Milano City 2-0 Casale-Inveruno 0-0 Fezzanese-Arconatese 2-1 Folgore Caratese-Bra 2-1 Lavagnese-Lecco 1-1 Pro Dronero-Unione Sanremo 0-3 Savona-Sestri Levante 1-1

Girone B (5/a giornata): Ambrosiana-Mantova 1-2 Caronnese-Rezzato 0-1 Ciserano-Darfo Boario 1-1 Olginatese-Legnago Salus 1-1 Scanzorosciate-Ponte S.P. Isola 0-0 Sondrio-Seregno 2-0 Villa D’Alme Valbrembana-Como 1-1 Villafranca Veronese-Caravaggio 2-2 Virtus Bergamo-Pro Sesto 1-2

© RIPRODUZIONE RISERVATA