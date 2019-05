Il Lecco ha già vinto il derby

del numero di spettatori

Domenica, in occasione della vittoria dei blucelesti sull’Arconatese per 3-0, il presidente Di Nunno si è lamentato delle presenze ma i numeri della stagione dicono altro - In media al Rigamonti Ceppi i tifosi sono stati 1.416 contro i 1.345 dello stadio di Como