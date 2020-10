Il calcio dilettanti chiude fino al 2021 Si torna in campo a gennaio Il Comitato Regionale ha giocato d’anticipo rinviando la ripresa - Stop dall’Eccellenza alla Terza categoria, poi i recuperi e una nuova formula

Questa volta il Comitato Regionale Lombardia ha deciso di giocare d’anticipo. Oggi infatti arrivata la decisione ufficiale che rinvia la ripresa dell’attività regionale al mese di gennaio 2021 per quanto riguarda i campionati di competenza, vale a dire dall’Eccellenza alla Terza categoria per quanto riguarda il calcio a 11 e dalla Serie C1 alla D per il calcio a 5, oltre a tutta l’attività giovanile.

«Nella riunione odierna abbiamo preso atto delle norme recentemente emanate e posto alcuni punti fermi sull’evoluzione della stagione. – Ha spiegato il presidente del Crl, Giuseppe Baretti - In particolare, lo stop fino al 24 novembre, senza la garanzia che nemmeno dopo quella data l’attività possa subito ripartire, ci obbliga a rinviare all’inizio del 2021 la ripresa. Considerato infatti che, anche in ipotesi di riapertura al 25 novembre, servirebbero alle squadre almeno due settimane di preparazione per scendere poi nuovamente in campo, si arriverebbe in pratica a ridosso delle festività natalizie e di fine d’anno e cioè ad una ulteriore sosta. Per questo, abbiamo determinato che la ripresa ufficiale dell’attività non avvenga prima di gennaio 2021, mese che vorremmo dedicare ai recuperi delle gare non disputate nelle prime tre giornate di andata ed eventualmente alle manifestazioni di Coppa, per poi a febbraio riprendere i campionati da dove avevamo chiuso».

Il tutto, ovviamente, se la situazione pandemia lo consentirà. La data per la ripartenza dei campionati è dunque stata individuata in domenica 7 febbraio, nella quale si riprenderà dalla quarta giornata di andata tenendo buoni i risultati acquisiti nelle tre precedenti giornate già disputate.

