Final Eight di Coppa Italia

Il Lecco vola in semifinale Nelle Marche, i blucelesti di mister Pablo Parrilla hanno sconfitto per 3-1 il Modena Cavezzo nei quarti.

Inizia nel migliore dei modi l’avventura del Lecco nella Final Eight di Coppa Italia di calcio a 5 serie B. Al Palasavelli di Porto San Giorgio, nelle Marche, i blucelesti di mister Pablo Parrilla hanno sconfitto quest’oggi per 3-1 il Modena Cavezzo nei quarti di finale, assicurandosi il passaggio alla semifinale di sabato alle 20.

Vittoria in rimonta, con Barbieri a portare in vantaggio i modenesi al 4’. Il pareggio è di Gallinica al 17’ su tiro libero, concesso per un fallo su Ozeas. Nella ripresa lo stesso Ozeas controlla un bel pallone al 6’, servendo con la suola Hartingh alle sue spalle, conclusione a giro e gol del 2-1 (nella foto, Hartingh e Joao festeggiano la rete).

Nel finale Modena con il portiere di movimento e Iacobuzio firma il 3-1 dalla distanza su un pallone recuperato

© RIPRODUZIONE RISERVATA