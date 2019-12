Federciclismo, un anno d’oro A Lecco un tappa del Giro U23 Oggi la festa con le premiazioni dei migliori atleti del 2019 - Il presidente Bonacina: «I nostri tesserati sono in continuo aumento»

Un bel pomeriggio trascorso ad ascoltare ospiti, applaudire campioni, e una gran bella notizia: da Lecco partirà una tappa del prossimo Giro d’Italia Under 23. È successo oggi alle premiazioni di fine anno della Federciclismo di Lecco, con la festa che si è tenuta alla Sala Ticozzi. Il saluto da parte del presidente della Fci di Lecco Alessandro Bonacina, che ha rimarcato: «Il numero di società affiliate è rimasto identico, a differenza di altri comitati, con un aumento dell’8% dei tesserati. Va ricordata l’importanza nel riproporre circuiti consolidati come il Criterium per Esordienti, il Baby Challenger strada e mtb, il Lombardia Giovani, il Giro della Brianza, la Marathon Bike della Brianza, il ritorno del Challenger Master, e il connubio con la Fci di Como per la nascita del Baby Challenger Lariano. Infine, rimarco la conquista di due titoli europei, 9 titoli italiani, 19 titoli regionali e per il 2020 l’organizzazione della partenza da Lecco di una tappa del Giro d’Italia Under 23».

