Elena Curtoni riparte tenendo base a Mandello Scia alpino. La discesista valtellinese di Coppa del Mondo contenta della sistemazione vicino al suo preparatore

Che la provincia di Lecco stia diventando una sorta di Eldorado, per le ragazze dello sci alpino? E sì, perché dopo la vicentina Ajsia Zenere trasferitasi a Barzio per amore, ora anche Elena Curtoni, la 29enne discesista valtellinese di Coppa del mondo (i genitori risiedono a Regoledo), ha preso casa dalle nostre parti, a Mandello. Da un anno la campionessa alloggia nel Lecchese.

«Le cose stanno in questi termini - dice - Il preparatore atletico Marcello Tavola abita a Lecco, mi veniva comodo alloggiare nelle vicinanze. Allenarsi con lui durante la fase di preparazione, credo assuma un’importanza, direi fondamentale. Quanto resterò da voi? Non so, di sicuro sino al termine della mia carriera poi vedremo».

Ma quali obiettivi si pone l’atleta nel 20/21? La sua risposta è secca: «Difficile programmare di questi tempi, l’importante è cercare di tenere alta la concentrazione, vedremo».

