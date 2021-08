Eccellenza, partite non solo di domenica Il Comitato regionale ha ufficializzato il cammino delle squadre di tutti i campionati lombardi. Con il girone a 18 squadre, anche turni infrasettimanali.

Nel pomeriggio di ieri il Comitato Regionale Lombardia della Figc ha diramato i calendari dei propri campionati di competenza per la stagione sportiva 2021/22. Per quanto riguarda le compagini della nostra provincia, sia Eccellenza che Promozione prenderanno il via domenica 19 settembre, ma mentre il girone B di Eccellenza a 18 squadre si concluderà lunedì 18 aprile, il girone B di Promozione a 16 squadre vedrà le formazioni della nostra provincia impegnate sino a domenica 24 aprile. Spazio poi a playoff e playout per le squadre coinvolte nella post season.

Partiamo dall’Eccellenza e dal Luciano Manara di mister Claudio Abaterusso, unica lecchese di categoria. Per il sodalizio di Barzanò esordio casalingo al “Figliodoni” contro i bergamaschi del Lemine Almenno, compagine che come i brianzoli punterà a stazionare nella parte centrale della classifica. Sette giorni più tardi la prima trasferta, quella contro il Codogno.

Nessun derby lecchese ovviamente, ma molto sentite saranno le sfide contro le due comasche del girone, in programma curiosamente entrambe nelle ultime due giornate dei gironi di andata e ritorno. Alla 15a giornata la Manara sfiderà il Mariano, in casa l’8 dicembre e in trasferta lunedì 18 aprile, mentre alla 16a ecco la Pontelambrese a Barzanò nei turni infrasettimanali di mercoledì 20 ottobre e, a Pontelambro, di mercoledì 23 marzo. Balza così all’occhio come queste due giornate non seguano il regolare corso del calendario, ma siano state fissate o di mercoledì o in occasione di due festività, quelle dell’Immacolata e di Pasquetta.

L’andata si chiuderà domenica 19 dicembre, poi la sosta per le festività natalizie sino a domenica 9 gennaio. Nel mezzo turno di riposo nelle domeniche 17 e 24 ottobre, 28 novembre e 5 dicembre, utili per recuperare eventuali gare rinviate. Nel girone di ritorno riposi domenica 6 e 13 febbraio, 20 e 27 marzo.

Nel girone B di Promozione 5 le lecchesi al via e subito un derby alla 1a giornata, quello di Barzago tra i gialloblù di casa e l’Olimpiagrenta. L’Arcadia Dolzago inizierà il proprio cammino tra le mura amiche contro il Cinisello, mentre ColicoDerviese e Aurora Olgiate in trasferta sfidando rispettivamente Cob 91 di Cormano e Nuova Sondrio.

Domenica 26 settembre esordio interno per la ColicoDerviese contro l’Arcellasco e per l’Olimpiagrenta contro il Cinisello, mentre per abbracciare i suoi tifosi l’Aurora dovrà attendere la 3a giornata del 3 ottobre, quando ospiterà proprio la ColicoDerviese. Doppio sfida iniziale casalinga per l’Arcadia che nel secondo turno di campionato riceverà il Lissone.

