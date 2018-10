Dalla Brianza a Onno di Oliveto Il Lombardia sulle strade lecchesi Ciclismo. Strade chiuse, attenzione ai passaggi nei comuni del nostro territorio lungo il percorso

Partirà da Bergamo e arriverà a Como, ma in mezzo ci saranno tanti comuni lecchesi coinvolti nel Giro di Lombardia che si corre sabato. Attenzione dunque alla chiusura delle strade.

La gara entrerà nella nostra provincia al km. 100, quando i corridori lasceranno Cisano Bergamasco per attraversare il ponte sul fiume Adda e imboccare il bivio per Calco. Da via San Virgilio, al km 106,2 (dove la carovana, ipotizzando una media di 38 km/h arriverà alle 13.15) si entrerà nel territorio di Monticello. Poi diversi altri comuni brianzoli e la salita di Colle, quindi Galbiate e via con puntata anche a Onno di Oliveto.

Tutti i dettagli e il passaggio nei comuni lecchesi, negli ampi servizi delle due pagine speciali dedicate al Giro di Lombardia, su “La Provincia di Lecco” in edicola sabato 13 ottobre.

