Costa, il roster è asciugatissimo E intanto risorge con il vivaio Le giovani protagoniste nel successo a Empoli. «Vinto uno scontro diretto con solo due senior in campo».

La Limonta Costa Masnaga trova una boccata d’ossigeno proprio in una delle settimane più complicate di questa stagione.

Nell’arco di pochi giorni, infatti, la società biancorossa ha dovuto registrare prima la quinta sconfitta di fila, poi l’addio di Susanna Toffali e infine il peggioramento delle condizioni delle due americane. Un terremoto che avrebbe potuto abbattere chiunque, ma non il Costa che ha ritrovato il successo nello scontro diretto per la salvezza con la Scotti Use Rosa Empoli, affidandosi a ciò che di più le scorre nelle vene: la linea verde.

Insieme alle due veterane Lisa Jablonowski e Laura Spreafico, coach Paolo Seletti in terra toscana è stato obbligato a lanciare in campo una squadra piena di giovani del vivaio. Una scelta forzata, ma che ha pagato alla grande.

«È stata una partita dai contenuti tecnici non esaltanti, ma interessante a livello emotivo e tattico - spiega Seletti -. Noi dovevamo metabolizzare la partenza di Toffali, oltre a Jessica Jackson indisponibile e Mikayla Vaughn che si è scavigliata la sera prima del match. Ci voleva una partita di questo tipo, due punti meritati dalle ragazze che ancora una volta hanno dimostrato di non mollare mai. Abbiamo vinto uno scontro diretto di A1 con solo due senior in campo e tutte ragazze del vivaio. È un grande riconoscimento al lavoro di questa società».

Vittoria Allievi ha firmato il suo record nella massima serie (18 punti e 8 rimbalzi), mentre Jablonowski ha fatto la migliore prestazione stagionale con una “doppia doppia” da 19 punti e 12 rimbalzi. «Abbiamo trovato anche le buone prove di Giorgia Balossi e Beatrice Caloro - rilancia l’allenatore -. Finalmente siamo passate da una squadra trainata solo dai punti di Matilde Villa e Spreafico, a una che ha trovato più interpreti in attacco. Continuiamo a lavorare con serenità, consapevoli che dovremo sempre dare il 300% delle nostre possibilità».

Si aspetta qualche innesto? «Sappiamo che il nostro roster è asciuttissimo in questo momento - conclude -. La società non sta dormendo. Se capiteranno delle situazioni favorevoli per rinforzarci, le coglieremo sicuramente. Intanto continuiamo a lavorare sulle giocatrici che abbiamo, per migliorarle e metterle al livello del campionato».

