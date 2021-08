Conferma importante: Giudici rimane al Lecco Ufficializzato il contratto con l’esterno offensivo che era stato in prestito alla Carrarese.

La buona notizia è quella della conferma in bluceleste del ritrovato Luca Giudici, arrivata nella mattinata di ieri.

L’esterno offensivo oggionese – apparso rinato, dopo il prestito alla Carrarese e dopo questo inizio di preparazione con Mauro Zironelli -, resterà dunque agli ordini del tecnico veneto fino alla scadenza del contratto, giugno 2022. La scelta operata dal direttore sportivo Domenico Fracchiolla è stata precisa, in attesa degli sviluppi del mercato. Il giocatore, protagonista lo scorso anno di un buon inizio di campionato e poi di un vistoso rallentamento (certamente colpito dalla tragica scomparsa del papà), in queste settimane è apparso rigenerato. Sia dal punto di vista della dinamicità che dell’intensità.

Ma dietro la scelta della società di via Don Pozzi di annunciarne la conferma, c’erano anche corteggiamenti di mercato precisi. Da parte di più squadre: prima fra tutte quel Monopoli che aveva messo da tempo gli occhi sulla mezzala ex Monza. E della stessa Carrarese di Di Natale che lo ha tesserato da gennaio a giugno scorsi e lo avrebbe volentieri ri-tesserato; ma a condizioni economiche sfavorevoli per il Lecco.

Ieri il ds Fracchiolla – preso dalle vicende di mercato – si è limitato a dire (lapidario): «Restano tutti i senior dell’anno scorso (che sono in ritiro.ndr). Ad eccezione di Emmausso (già andato Campobasso.ndr)».

