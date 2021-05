Cenerentola per l’Olginate Due punti vitali anti-playout Missoltino.it idi scena domani a Palermo contro l’ultima in classifica.

«Non credo proprio che a Palermo sarà facile. Qual è il professionista che, pur retrocesso, dice agli avversari “venite, vi facciamo vincere”... Credo che troveremo invece una squadra che corre e ci prova. Quando retrocedi scattano dei meccanismi psicologici che ti portano a dare il massimo. Per dimostrare di non essere da meno dell’avversario. No, sarà una partita difficile». Marco Tagliabue parla da leader da (centro) esperto.

In attesa di volare in Sicilia (oggi pomeriggio) e di poter magari aumentare quel minutaggio sul parquet che - dopo lunghi mesi di infortuni - sa tanto di “ritorno alla vita”.

Nel momento più difficile: la Missoltino.it gioca in casa della Green Basket Palermo (ultima e retrocessa da tempo) e ha bisogno dei due punti per salvarsi ed evitare i playoff.

Palla a due alle 17.

© RIPRODUZIONE RISERVATA