Bravo Lecco al triangolare Una sberla anche al Monza I blucelesti, dopo aver perso ai rigori contro il Villafranca (serie D), hanno battuto la favorita della serie C - Decisiva la rete di Marchesi al 12’

Bella impresa del Lecco che, di fronte a una probabile corazzata del girone A di serie C, vince e convince.

Accade tutto nella seconda partita del triangolare trentino con Villafranca e Monza. Dopo aver perso ai rigori (3-5) contro i veronesi - dopo lo 0-0 ai regolamentari -, il Lecco ha affrontato il Monza. Monza - Lecco 0-1 il finale grazie al gol di Marchesi al 12’ che approfittava di un disimpegno brianzolo errato. Prima e dopo la squadra di Gaburro riusciva ad arginare con un grande Safarikas gli attacchi dei biancorossi. Partite di alleggerimento-appesantimento. Che alleggeriscono il significato delle vittorie (e delle sconfitte), ma appesantiscono, sovraccaricano artatamente la fatica fisica di una preparazione che dovrà vedere per forza di cose un Lecco tonico, in un inizio difficilissimo – secondo il calendario – del girone A di serie C.

