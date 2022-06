Agosto caldo per Oriana Nuotata record tra le Eolie

Una nuova 24 ore in acque libere, che andrà a sostituire quella inizialmente in programma, ovvero la traversata dalla Toscana alla Corsica, che, come spiega Oriana, dovrà per il momento essere rimandata: «Sono sorti dei problemi burocratici e così abbiamo dovuto cambiare destinazione, scegliendo un’impresa altrettanto affascinante in una cornice incantevole. Partirò da Alicudi e arriverò a Milazzo, nuotando circa 82 km e restando in acqua, anche in questo caso, per 24 ore».