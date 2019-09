Stangata d’autunno, pioggia di rincari Rc auto, telefonia, pay tv e bollette luce Per i consumatori conto da 125 milioni di euro. I rialzi interesseranno tutte le fasce: dall’assicurazione di macchine e moto alla telefonia mobile, dai costi bancari agli abbonamenti alle tv a pagamento fino all’elettricità

l rientro dalle vacanze inizia con una pioggia di rincari. Da settembre infatti il portafogli dei consumatori sarà più leggero: colpa dei tanti aumenti previsti in bolletta, che peseranno sulla spesa annuale delle famiglie per circa 125 milioni di euro. Tanti i settori colpiti, con i rialzi che interesseranno tutte le fasce di consumatori: dall’assicurazione Rc auto e moto alla telefonia mobile, fino a costi bancari, abbonamenti a pay tv e bollette della luce, che secondo un’analisi di SosTariffe.it effettuata analizzando numerosi preventivi dei principali gestori delle diverse categorie, faranno passare la spesa annuale delle famiglie da 6.225 a 6.492 euro, ovvero 267 euro in più pari al 4,30%. Ancora più colpito chi vive in coppia: in questo caso l’incremento sfiorerà addirittura l’8% (da 3.803 a 4.105 euro), superando i 300 euro annui.

