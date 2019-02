RistorExpo, la sfida Caccia a nuove idee Lariofiere, da domenica l’edizione numero ventidue - Spazi sold out, 200 espositori, attesi 20mila visitatori - “Lardo” ai giovani: «Da loro gli stimoli per il futuro»

“Lardo ai giovani”. Non è un refuso né una semplice trovata pubblicitaria perché l’edizione numero ventidue di RistorExpo (a Lariofiere da domenica 3 a mercoledì 6 marzo) è davvero focalizzata sulle nuove generazioni, naturali depositarie della sfida sul rinnovamento della cucina italiana.

Non male, per una manifestazione dedicata all’enogastronomia - intesa come segmento di eccellenza del made in Italy e come fatto culturale - ed il fondatore, un vulcano di nuove idee come Giovanni Ciceri, ne è convinto: «Il mondo dell’enogastronomia arriva al 2019 con una grande incognita riguardo al futuro: mentre la cucina diventa sempre più un’arte, i risultati importanti stentano ad arrivare - ha detto Ciceri presentando la nuova edizione - continua a delinearsi una non tendenza di pensiero che, di conseguenza, genera l’esigenza di reperire nuove idee.

La novità non esiste; si assiste ad un remake di vecchi clichè proposti in modo diverso e composti tra loro. Questa lunga premessa per dire che la vera nouvelle vague può venire solo dai giovani a cui è fondamentale infondere nuovo coraggio e fornire gli strumenti culturali, tecnici e spirituali per affrontare questo storico passaggio.

Quindi, spazio alle nuove generazioni; lasciamo che siano loro a scegliere la strada da percorrere. A chi ha maggiore esperienza, il compito di mettere a disposizione i convincimenti e le poche certezze, senza le quali non è possibile proseguire. Da qui la concretezza e la brutalità del lardo, per indicare non solo il passato e la tradizione ma anche per sottolineare la sostanza e le basi solide su cui fondare la rinascita del pensiero enogastronomico».

