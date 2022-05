La Carcano è azienda leader nella produzione di laminati in alluminio

Lecco. Carcano, 1.900 euro a testa

come premio di risultato L’azienda di Mandello ha centrato tutti gli obiettivi e prevede un’ulteriore stagione di crescita

«Tutti i lavoratori di Carcano Antonio Spa - annuncia una nota aziendale diffusa da Confindustria Lecco e Sondrio - riceveranno un premio di risultato di un valore di oltre 1.900 euro, come da accordo biennale siglato con le organizzazioni sindacali e Confindustria».

La conferma è arrivata ieri, in occasione della presentazioni alle organizzazioni sindacali dei risultati aziendali che hanno permesso all’azienda produttrice di laminati in alluminio con quartier generale a Mandello del Lario di centrare tutti gli obiettivi stabiliti connessi al premio di risultato per i dipendenti.

«L’assemblea dei soci di Carcano ha recentemente approvato il bilancio 2021, che ha fatto segnare un utile, un risultato importante, raggiunto grazie all’impegno e alla passione di tutte le persone che lavorano in azienda»: a dichiararlo ieri Alberto De Matthaeis, Ceo della storica società leader nei laminati in alluminio con 473 dipendenti (dato 2021) e tre fabbriche nel Lecchese e nel Sondriese.

Una dichiarazione, quella di De Matthaeis, che sottolinea uno spirito di condivisione e di dialogo che nel corso dell’incontro tra l’azienda e parti sociali ha tracciato la strada per prossimi obiettivi.

Una prospettiva di crescita, dunque, nel bel mezzo di un momento economico che da tempo costringe le aziende a navigare a vista fra costi di energia e di materiali in crescita costante e problemi geopolitici che colpiscono i mercati. Una situazione generale in cui, tuttavia, l’azienda di Mandello premia il presente e progetta il futuro insieme ai lavoratori. «Carcano - si legge a conclusione della nota aziendale - continua con fiducia a puntare a migliorare i risultati, confidando di confermare il trend positivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA