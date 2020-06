Virus, l’aggiornamento A Como e Sondrio 12 casi

Quattro a Lecco I dati di giovedì 18 giugno comunicati dalla Regione Lombardia

Il bollettino regionale di giovedì 18 giugno parla di 12 novi casi di positività al virus registrati nelle province di Como e Sondrio; 4 invece a Lecco. A Milano provincia altri 52 casi di cui 18 in città. In Lombardia registrati in tutto 216 nuovi casi di cui 54 a seguito di test sierologici. Ancora tanti i decessi: 36.

Coronavirus: i dati in Lombardia del 18 giugno 2020

