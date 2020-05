Virus, i nuovi dati Como 32 casi, Lecco 11 e Sondrio 13 I numeri diffusi dalla Regione Lombardia martedì 5 maggio

Dati ancora abbastanza incoraggianti quelli forniti oggi, martedì 5 maggio, dalla Regione Lombardia. A Como si contano 32 contagi in più (totale 3.364); a Lecco 11 nuovi casi (totale 2.371) e a Sondrio 13 (totale 1.223).

In totale oggi in Lombardia si contano 500 casi in più (totale 78.605) con 95 decessi (totale 14.389) e 23 pazienti in meno in terapia intensiva. In totale effettuati 425.289 tamponi (ieri erano 418.835)

