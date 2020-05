Virus, aggiornamento Como +13, Lecco +39 Sondrio + 9 I dati diffusi oggi, martedì 19 maggio, dalla Regione Lombardia

I dati forniti oggi, martedì 19 maggio, da Regione Lombardia evidenziano un aumento ancora contenuto dei contagi. In provincia di Como si contano 13 casi nuovi e in quella di Sondrio 9. Più alto il dato della provincia di Lecco: 39 casi in più. La provincia di Bergamo conosce un nuovo incremento: 144 nuovi casi, mentre Milano si “ferma” a 102. I decessi in regione sono stati 54, il totale del positivi in più 462. Il totale dei positivi è ora di 85.481. Oggi 8 presenze in meno in terapia intensiva.

