Verso l’obbligo vaccinale per gli over 50 fragili Questo l’orientamento della cabina di regia

Potrebbe essere istituito l’obbligo vaccinale per tutti i soggetti fragili, probabilmente fissando la soglia dai 50 anni. Questa l’indiscrezione in vista del Consiglio dei ministri che deve varare le nuove norme per fronteggiare la pandemia. A Palazzo Chini è in corso la cabina di regia. Con Draghi ci sono i ministri Roberto Speranza di Leu, Dario Franceschini del Pd, Massimo Garavaglia della Lega, Elena Bonetti di Iv, Maria Stella Gelmini di Fi, Fabiana Dadone del M5s. Secondo la road map dell’esecutivo, alle 16.30 dovrebbe esserci poi un rapido incontro tra Regioni e governo. Infine il Consiglio dei Ministri, alle 17. La proposta di un obbligo vaccinale piace alla Lega, come ha ribadito ai presenti il ministro Garavaglia, “proprio per tutelare le fasce più fragili della popolazione”. Ma il Partito democratico rilancia e ripropone l’obbligo vaccinale per tutti “come via maestra per affrontare il tema della crescita di contagi in corso”. Lo riferiscono all’Ansa fonti del Nazareno che chiariscono come l’obbligo sia “l’unico modo, a nostro avviso, per fare chiarezza ed evitare di infilarsi in distinzioni di età o di funzioni che finiscono per essere portatrici più di equivoci che di soluzioni”.

