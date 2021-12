Variante Omicron In Lombardia è al 40% In tutte le province tranne Sondrio ha soppiantato l’alpha ed è la più diffusa

È in continua crescita la diffusione della variante Omicron in Lombardia e colpisce circa il 40% dei nuovi positivi al covid. È quanto emerge da un report reso noto dalla direzione Welfare della Regione. Al momento, però, i ricoverati con variante Omicron in Lombardia sono solo 6, nessuno dei quali in terapia intensiva, pari al 2%.

In tutte le province lombarde, tranne quella di Sondrio, la variante delta ha soppiantato l’alpha, e rimane quella più diffusa.

