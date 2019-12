Valmadrera. Nuove pensiline alle fermate del bus entro febbraio Concluse le procedure: spesa netta di 36mila euro - Appello del sindaco«Basta con i vandalismi»

I disagi dei pendolari hanno un termine: dalla «metà di febbraio», avverrà l’installazione delle nuove pensiline alle fermate degli autobus, dove mancano o sono danneggiate; si sono, infatti, concluse le procedure da parte del Comune, per l’appalto della fornitura e della posa.

La sostituzione avverrà in via Roma, dove attualmente manca qualsiasi riparo per chi prende il pullman; due pensiline saranno ricollocate in via Manzoni; un’altra in via Dell’asilo e una anche in via IV Novembre.

La fornitura e la posa in opera sono state aggiudicate alla ditta “Fly Srl” di Castelfranco Veneto per l’importo complessivo netto di 36.186 euro (al quale va aggiunta l’Iva).

Per il sindaco, Antonio Rusconi, «è necessario provvedere quanto prima a tale intervento, sempre senza sottacere che questi fondi si rendono necessari perlopiù per rimediare ai vandalismi: vorrei sensibilizzare la comunità sul fatto che, quindi, verranno necessariamente sottratti ad altre finalità, che costituiscono la spesa globale del Comune. La pubblica amministrazione ha sicuramente il dovere di fornire i servizi e le strutture, ma la cittadinanza dovrebbe, dal canto suo, rispondere di fronte ai vandalismi con senso civico e una maggiore assunzione di responsabilità. Valmadrera dispone di 80 telecamere – ricorda il sindaco – ma non ne basteranno nemmeno il doppio per mantenere sotto controllo tutto, in mancanza del senso di responsabilità, che deve animare ognuno di noi. Molti danneggiamenti avvengono nel pieno centro, dove ci sono case ed esercizi: stranamente, di solito, nessuno vede o sente mai niente. Questo comportamento – esorta Rusconi - deve cambiare se non vogliamo che, appena posizionate le nuove pensiline, i pendolari rischino di ritrovarsi nelle stesse condizioni di adesso».

Sulle condizioni delle pensiline, le segnalazioni da parte dei pendolari erano tornate a moltiplicarsi nelle scorse settimane, soprattutto per la fermata di via Roma: la scorsa estate, per il rischio di malore sotto il sole, nelle ore più calde; in seguito, altri utenti avevano sottolineato la necessità di riparare le pensiline in vista dell’arrivo della brutta stagione e della ripresa dell’attività scolastica.

Quanto ai fondi, una parte viene attinta, appunto, dalle risorse proprie del bilancio comunale e altri 21.821 euro provengono da un’entrata assegnata all’ente dal ministero delle Finanze che, annualmente, attribuisce una sorta di compensazione ai Comuni dove risiedano frontalieri; nell’anno di riferimento per il calcolo, a Valmadrera abitavano 19 lavoratori con occupazione in Svizzera. .

© RIPRODUZIONE RISERVATA