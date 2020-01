(Foto by La Provincia)

Valdidentro. Arnoga alta con la Cima Piazzi sullo sfondo. Foto Simone Caelli, Bormio. (Foto by La Provincia)

Valdidentro, bob contro albero Muore bambino di 4 anni L’incidente sabato pomeriggio, il piccolo era ricoverato a Bergamo e non ce l’ha fatta

E’ morto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di non ancora 4 anni che, sabato pomeriggio, era rimasto gravemente ferito con il suo bob schiantatosi contro un albero sulle nevi di Arnoga, in Valdidentro (Sondrio). Troppo gravi le lesioni per il piccolo Diego, che era stato ricoverato con il fratellino di due anni, dimesso oggi, che sedeva nella parte posteriore dello slittino che, scendendo da un pendio, aveva preso eccessiva velocità.

Sotto choc la piccola comunità di Semogo, in cui vive la famiglia

