Vaccinazioni, il piano lombardo: dal 12 aprile quelle di massa Guarda il video tutorial

Vaccinazioni, il piano lombardo: dal 12 aprile quelle di massa

L’annuncio del presidente della Regione Fontana: «Dal 2 aprile pronto e operativo il portale di Poste». Dal 12 aprile la fascia 75-79 anni

«Il portale di Poste sarà pronto e operativo dal 2 ap rile, una notizia molto positiva». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso dell’illustrazione del piano di vaccinazione massiva e del nuovo sistema di prenotazione . «Abbiamo ascoltato le parole di Curcio e Figliuolo e ci ha fatto molto piacere la conferma data da loro della coerenza tra il nostro programma e quello del governo - ha aggiunto -. Prendiamo atto che anche il governo giudica compatibile questa organizzazione con quella del governo».

«Finora abbiamo somministrato 1,6 mln di dosi e il 63% degli over 80 ha ricevuto almeno una dose, il 28% anche la seconda ha aggiunto Fontana -. Stiamo procedendo in questa fase in maniera positiva. Siamo confidenti che, come ci ha anticipato ieri il generale Figliuolo, presto arriverà un numero di dosi molto più ampio».

«Abbiamo somministrato l’89% delle dosi consegnate. Stiamo procedendo con grande intensità e in modo molto positivo». Lo ha detto la vice presidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, nel corso dell’illustrazione del piano di vaccinazione massiva e del nuovo sistema di prenotazione. «In Lombardia abbiamo 366.705 persone estremamente vulnerabili, di queste 54.458 hanno ricevuto la prima e alcune anche la seconda dose di vaccino. La campagna per gli estremamente vulnerabili è partita in modo molto intenso - ha aggiunto -. Stiamo lavorando anche sulla vaccinazione dei disabili sulla base dell’elenco ricevuto dall’Inps. Anche questa è partita ed è affidata o agli ospedali che li hanno in carico o attraverso i medici di base. Stiamo lavorando anche sui caregiver».

«A partire dal 12 aprile partiremo alle 8 di mattina a vaccinare la fascia tra i 75 e i 79 anni. Questa categoria sarà vaccinata con una media di 35mila dosi al giorno. Si tratta di una platea di 450mila lombardi, i quali potranno iniziare a prenotarsi già dal 2 aprile. La prima dose per questa categoria potrebbe essere somministrata entro il 26 di aprile». Lo ha detto il coordinatore della campagna vaccinale Guido Bertolaso.

«Dal 15 aprile apriremo poi le prenotazioni per 70-74enni, che sono 546mila e che saranno tutti vaccinati entro il 12 maggio, ma se avremo ulteriori forniture di vaccino, come è verosimile, pensiamo di salire alle 65mila somministrazioni al giorno - ha aggiunto Bertolaso -. Apriremo quindi la prenotazione per la fascia tra i 60 e 69 anni, che sono 1,2 milioni».

- il canale digitale che spiega la modalità di prenotazione online (www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it)

- la prenotazione tramite call center (800 894 545)

- la rete capillare dei 1.083 Postamat (presenti sul territorio regionale lombardo), da fruire con la tessera sanitaria

- la rete degli oltre 4.000 porta-lettere presenti in Lombardia (i postini rilasceranno la ricevuta necessaria all’utente per presentarsi al centro di erogazione dei vaccini)

Secondo il piano, dopo la fase vaccinale che riguarderà gli over 70, da metà maggio sarà il turno per gli over 60. Si tratta di una platea di 1.189.119 persone, che potranno iniziare a prenotarsi a partire dal 22 aprile e che riceveranno la prima dose entro fine maggio, inizio giugno, a seconda della quantità di vaccino che sarà nel frattempo arrivata in Lombardia. Per gli over 50, che sono 1.592.070 in Lombardia, l’avvio delle prenotazioni dovrebbe avvenire tra il 30 aprile e il 15 maggio, mentre le vaccinazioni vere e proprie dovrebbero prendere il via tra il 19 maggio e il 10 giugno.

Infine, per gli under 49, che sono poco più di 4 milioni, le prenotazioni partiranno tra il 14 maggio e il 13 giugno (sempre a seconda delle dosi a disposizione e dell’andamento delle altre fasi della campagna), per un avvio delle somministrazioni tra il 6 giugno e il 17 luglio. Questa ultima fase dovrebbe concludersi, il 18 luglio con abbondanza di dosi e fasi precedenti nei tempi rispettati, o al più tardi il 20 ottobre

