Una famigliola di cinghiali a spasso di fianco alla Regina Sette ungulati avvisati in un prato al confine con Croce di Menaggio Le foto degli automobilisti

Sette cinghiali nel prato ad un passo dalla Statale Regina: ieri sera non sono certo passati inosservati agli automobilisti nel prato al confine fra Croce di Menaggio e Grandola che brucavano e saltellavano nell’erba a pochi metri dalla strada a quell’ora molto trafficata. Gli animali, presenza abbastanza consueta nei boschi delle montagne circostanti, sono invece una rarità in un punto così battuto, nei pressi della strada statale e del centro abitato: peraltro, il prato in questione, si trova, in linea d’aria, a poche centinaia di metri di distanza dal prestigioso Golf Club Menaggio.

