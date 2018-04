Ubriaco, dava lezioni di guida Nei guai istruttore ticinese E’ stato fermato a Bellinzona dalla Polizia Cantonale su un’auto condotta da un allievo: denunciato, gli è stata ritirata la patente

La Polizia cantonale svizzera ha sorpreso ubriaco in auto un istruttore di guida ticinese di 60 anni durante una lezione. L’auto era guidata da un allievo e l’uomo era sul sedile del passeggero ed è stata controllata dalla polizia a Castione, a nord di Bellinzona, al bivio tra le autostrade del Gottardo e del San Bernardino.

La polizia ha sottoposto entrambi all’etilometro: mentre per l’allievo conducente la prova ha dato esito negativo, per il 60 enne ha dato esito positivo rilevando “un’importante alcolemia”. L’uomo è stato denunciato al Ministero pubblico per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e guida in stato di ebrietà. Inoltre, gli è stata ritirata la patente

