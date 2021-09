(Foto by Repertorio)

Più treni e bus per gli studenti e gli altri pendolari (Foto by Repertorio)

Trenord, mano tesa agli studenti Alla mattina più corse e nuovi bus Potenziata la Monza Molteno Oggiono, da lunedì rinforzi sulla Como Lecco

Trenord aggiunge due corse sulle linee utilizzate dagli studenti delle scuole superiori di Oggiono e Lecco.

Da ieri sulla Monza-Molteno-Oggiono la corsa 24756 (in partenza da Lecco alle 14.07, in arrivo a Milano Porta Garibaldi alle 15.45) viaggiano convogli più lunghi che, di fatto, raddoppiando i posti.

Da lunedì, poi, la Como-Lecco, la corsa 10415 (da Como alle 6.25, in arrivo a Lecco alle 7.32) sarà potenziata con un bus fra Molteno e Lecco: partirà da Molteno alle 7.10.

Inoltre, per chi parte da Molteno e dalle stazioni successive c’è una corsa del treno dieci minuti dopo, la 10415 (in partenza da Porta Garibaldi alle 5.47, con arrivo a Lecco alle 7.46) che per Trenord «fa registrare dati di utilizzo più bassi e consente di raggiungere comunque Lecco entro le 8».

© RIPRODUZIONE RISERVATA