Treno lascia gli studenti a terra «Si è dimenticato di fermarsi» A Villa di Tirano ieri mattina il convoglio per Sondrio ha tirato dritto davanti ai ragazzi

Si son visti passare il treno davanti, che li ha bellamente ignorati.

E’ accaduto ieri mattina, a Villa di Tirano, quando gli studenti in attesa del canonico Tirano-Sondrio, che li “raccoglie” ogni mattina, dall’inizio dell’anno scolastico, per condurli nel capoluogo, ha tirato dritto.

Letteralmente, nel senso che il convoglio non ha neppure accennato a fermarsi. Ha proceduto la sua corsa lasciando basiti i ragazzi., fermi sul marciapiede sotto la pioggia, tra l’altro.

Cinquanta a piedi

Una cinquantina, i ragazzi che erano in attesa e che sono rimasti a piedi. Qualcuno portato a scuola dai genitori. Tutti a chiedersi il perchè di un simile comportamento, atteso che, dall’inizio dell’anno scolastico, il Tirano-Sondrio delle 7 è stato trasformato da diretto, con fermata solo a Tresenda, in locale, con fermata, quindi, anche a Villa di Tirano, per permettere ai ragazzi di salirvi e raggiungere i loro istituti scolastici.

Ebbene, di una dimenticanza si sarebbe trattato. Nel senso che, il personale viaggiante, si sarebbe parametrato sull’orario vecchio del treno, quello che lo vedeva diretto, senza fermate intermedie, e quindi non si è posto il problema di effettuarla a Villa di Tirano. Il tutto considerato, va detto, che il personale ruota e cambia continuamente, per cui, è, pure, plausibile, anche se non accettabile, che si creino queste situazioni. «Stiamo verificando cosa è successo» dicono dall’ufficio stampa Trenord.

Gli studenti con i loro zaini in spalla hanno guardato il convoglio passare, si sono guardati l’un l’altro sorpresi e poi, rimasti a piedi, hanno chiamato i genitori. Non tutti. Qualcuno è tornato direttamente a casa.

