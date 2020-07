Tremezzina, turista colto da infarto Portato in elicottero a Bergamo Si tratta di uno svizzero di 73 anni che si è sentito male a Lenno

Colpito da infarto all’altezza della “Pasticceria Nuova” sulla Regina a Lenno, un turista svizzero di 73 anni è stato soccorso in gravissime condizioni e pio trasportato con l’elisoccorso di Bergamo all’ospedale Papa Giovanni XXIII del capoluogo orobico. Momenti drammatici quelli trascorsi nella tarda mattina di sabato 4 luglio sulla statale con un primo intervento del personale della Croce Rossa di Menaggio: l’uomo era in “codice rosso”. Le sue condizioni sarebbero migliorate al punto che il trasporto all’ospedale di Bergamo è avvenuto in codice giallo. Numerose le persone che hanno assistito alle operazioni di soccorso e del trasferimento del turista svizzero alla piazzola dove c’era l’elicottero pronto al decollo; la polizia locale con il comandante Massimo Castelli è intervenuta per gestire il traffico e assicurare il più rapido trasporto verso l’elicottero.

