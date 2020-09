Tremezzina, le nozze di Elettra Lamborghini L’arrivo della sposa VIDEO Tantissimi giornalisti televisivi e numerosi fan ad accoglierla

https://www.laprovinciadicomo.it/videos/video/tremezzina-elettra-lamborghini_1048229_44/

Afrojack in una stories di instagram ha postato un bel primo piano del Grand Hotel Tremezzo

Con un lievissimo ritardo, la cantante Elettra Lamborghini ha fatto il suo ingresso a Villa Balbiano accolta da tantissimi fotografi e almeno un centinaio di fan per sposarsi con Nick Van de Wall, noto come Afrojack. La Lamborghini era naturalmente su un’auto del marchio di famiglia mentre lo sposo (che in mattinata aveva postato alcune immagini del Grand Hotel Tremezzo dove aveva soggiornato) era già all’interno. Blindata, ovviamente, la cerimonia di nozze da un imponente servizio di sicurezza. Dopo la cerimonia, officiata dal sindaco Mauro Guerra, comincerà la festa con numerosi ospiti del mondo dello spettacolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA