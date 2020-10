Tremezzina, da un Vip all’altro C’è Santamaria al Grand Hotel L’attore romano e la moglie al “Tremezzo” per un fine settimana romantico

Una settimana dopo il matrimonio (social) dell’anno tra Elettra Lamborghini e Afrojack, al Grand Hotel Tremezzo - il cinque stelle che a buon diritto rappresenta una delle icone del lago di Como nel mondo - è ancora tempo di Vip. Due distinte stories su instagram hanno annunciato ieri pomeriggio, con il sole che è tornato a splendere anche sul Lario, la presenza dell’attore romano Claudio Santamaria e della moglie, la giornalista e conduttrice radiofonica Francesca Barra. «Mai fidarsi del meteo!» ha scritto Francesca Barra in una delle due stories (sullo sfondo il T-Beach del Grand Hotel Tremezzo, il lago e un cielo finalmente azzurro). Nella seconda stories, Claudio Santamaria - “Il Dandi” di Romanzo Crimanale, film cult del 2005 ispirato alle vicende della “Banda della Magliana” - è intento a suonare la tromba, strumento musicale per cui vanta una grande passione e che spesso ricorre come elemento simbolo dei post e delle stories della coppia su instagram. Nel 2016, Claudio Santamaria si è aggiudicato il prestigioso “David di Donatello”. Ma ora spazio ad un fine settimana romantico al Grand Hotel Tremezzo.

(Marco Palumbo)

