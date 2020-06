Tragedia in cantiere Muore imbianchino di Sirtori Un malore fatale a un uomo di 50 anni, stava lavorando a Cermenate - Un suo collega: «Impossibile rianimarlo»

Stava dipingendo un muretto, all’interno di un cantiere edile, quando i colleghi l’hanno visto accasciarsi al suolo. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, compreso l’elicottero del 118, non c’è stato nulla da fare per un imbianchino egiziano, residente a Sirtori, stroncato ieri da un malore.

L’episodio è avvenuto in mattinata, prima delle 9, in via Diaz a Cermenate nel Comasco, dove è in costruzione un complesso residenziale. Cinque villette bianche affacciate sulla strada che dalla statale dei Giovi conduce in centro paese, dove i lavori sono ormai in fase molto avanzata.

