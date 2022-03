Torna l’ora legale

Lancette da spostare avanti Nella notte tra sabato 26 e domenica 27. Dormiremo un’ora in meno ma, in compenso, le giornate si “allungheranno”

Torna l’ora legale. Entrerà in vigore la notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo: le lancette di tutti gli orologi andranno spostate in avanti, dalle 2 alle 3. Dormiremo un’ora in meno ma, in compenso, le giornate si «allungheranno» e la luce la sera durerà più a lungo.

L’ora legale è una convenzione internazionale adottata per sfruttare al massimo le ore di luce durante la bella stagione e ridurre i consumi energetici. In Italia è stata introdotta la prima volta durante la prima guerra mondiale per risparmiare sull’uso della luce artificiale. Poi è tornata nella seconda guerra, ma in forma stabile è stata adottata solo nel 1966. A livello europeo, dal 1996 tutti gli Stati coordinano il cambio dell’ora e spostano le lancette avanti di un’ora a marzo e indietro di un’ora a ottobre.

L’ora legale arriva dopo l’equinozio di primavera: scatta l’ultima domenica di marzo e finisce l’ultima domenica di ottobre, quando si torna all’ora solare. Nel 2022, nella notte fra sabato 26 e domenica 27 marzo, si passerà all’orario estivo che resterà in vigore fino a domenica 30 ottobre 2022, quando tornerà l’ora solare e le lancette andranno spostate indietro di un’ora.

