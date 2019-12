Telethon, Lecco ha il record della provincia più generosa Al comitato provinciale stanno tirando le somme, ma il 2019 sembra un anno davvero eccezionale

Telethon ha fatto il botto. Il Bellano’s Got Talent, infatti, è stata l’ultima manifestazione della “maratona Telethon”. Una manifestazione che ha chiuso un 2019 che per la raccolta fondi per la ricerca contro le malattie genetiche, è da annoverare tra i migliori. Le “proiezioni” (i conteggi esatti sono ancora in corso) parlano di una cifra che supererà sicuramente i 300mila euro. Se poi il conto finale supererà i 316mila euro del 2018, vorrà dire che Telethon Lecco avrà battuto ogni record storico. Ma questo lo si saprà solamente contati gli ultimi spiccioli, a gennaio.

Di sicuro un enorme successo: «Come succede sempre a Lecco – spiega il responsabile provinciale di Telethon Renato Milani - . Con tutta probabilità andiamo verso il record assoluto. Ma a noi interessa il risultato, la sensibilizzazione, il messaggio, non tanto il conto finale». Eppure Gerolamo Fontana, presidente dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare di Lecco, spiega che Lecco è davvero “campionessa” nazionale di solidarietà. Fa impressione la distanza che supera Lecco da grandi metropoli come Milano, Roma, Napoli.

«Solamente negli ultimi due anni – spiega Gerolamo Fontana - Telethon Milano supera i 200mila euro di raccolta. 65Mila ne raccoglie Napoli, praticamente lo stesso Roma, altrettanto Bergamo. E poi 32mila la vicina Como. Mentre tre province del Piemonte (Torino, Chivasso più la valdostana Aosta), tutte insieme, raccolgono 150mila euro». Insomma, mentre a Milano si raccolgono meno di 20 centesimi a persona, a Lecco si raccoglie quasi un euro a testa. Un orgoglio tutto lecchese…

D’altronde Gerolamo Fontana ha raccolto, in 28 anni di onoratissima attività benefica, 4,3 milioni di euro.

A partire da Monte Marenzo: «Abbiamo cominciato dal nostro piccolo paese e poi si sono aggregati un po’ tutti. Oggi siamo 97 paesi di Lecco e non solo. Per cui supereremo sicuramente i 4,5 milioni di euro raccolti in questi miei 28 anni. O ci pensiamo noi cittadini o non ci pensa nessuno alla ricerca. Il Governo a tutta la ricerca destina 10 milioni di euro mentre Telethon ne raccoglie 32 di milioni. Anche perché, purtroppo, contrarre una delle 8mila malattie genetiche è facile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA