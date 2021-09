Tavernerio, litiga per il cane Pensionato colpito e cade: in coma L’uomo in rianimazione: è stato aggredito da un ragazzo di 17 anni che poi è fuggito

Un uomo di 77 anni è ricoverato in coma nel reparto di neurorianimazione del Sant’Anna dopo che, nel tardo pomeriggio, è stato colpito durante una banale discussione e, cadendo a terra, ha picchiato la testa.

È successo attorno alle 18.30 a Tavernerio lungo via Roma, stretta strada a senso unico che corre parallela alla provinciale che porta a Solzago. Da quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Albate e del nucleo radiomobile di Como, la vittima dell’aggressione - residente nel Milanese - si trovava in auto con la figlia. A un certo punto un cane è sbucato sulla strada. Il proprietario del cane, un ragazzo di 17 anni, si è messo a discutere con la ragazza. Il padre è sceso dall’auto intervenendo in difesa della figlia e, a questo punto, è stato colpito con uno schiaffo o un pugno. L’anziano è caduto a terra e ha picchiato la testa perdendo subito conoscenza.

Per soccorrerlo è intervenuto l’elicottero di Areu: medico e infermiere sono stati calati con il verricello sulla strada.

Dopo la lite il ragazzino è scappato: i carabinieri e il papà lo stanno cercando.

