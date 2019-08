L’incidente è avvenuto in via Ceregallo

Sirtori, cade dalla bicicletta

Ciclista grave all’ospedale L’incidente in via Ceregallo, in zona centro sportivo - L’uomo non ricorderebbe nulla dell’accaduto, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti

Grave incidente per un ciclista di 48 anni attorno all’ora di pranzo in via Ceregallo, nella zona del centro sportivo di Sirtori. A trovarlo riverso a terra, accanto alla sua bici da strada, un automobilista che, mentre percorreva la via che da una parte conduce in centro paese e dall’altra al territorio della Valletta Brianza, lo ha visto steso sull’asfalto, accanto alla sue due ruote. Non è chiaro che cosa abbia causato la caduta. Con ogni probabilità, questa almeno l’ipotesi accreditata dalla Polizia locale di Sirtori, che è stata informata dell’accaduto da parte del personale del 118 e che ha inviato sul posto un agente, un malore.

Quando l’agente è giunto sul luogo dell’incidente, la bicicletta non aveva riportato danni. Il ciclista, tuttavia, non era in grado di ricordare che cosa fosse avvenuto. Il ciclista è stato caricato in ambulanza e portato a sirene spiegate all’ospedale San Gerardo di Monza.

I particolari su “La Provincia di Lecco” in edicola giovedì 22 agosto

© RIPRODUZIONE RISERVATA