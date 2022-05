Scontro sulla Regina Due feriti lievi e code

Due feriti fortunatamente non gravi. È il bilancio di un violentissimo schianto avvenuto il pomeriggio del 23 maggio, qualche minuto prima delle 16,30, in località “El Puunt” dove la Regina incrocia via Indipendenza, già teatro in passato di analoghi incidenti. Quattro le auto coinvolte con sei occupanti dai 22 ai 63 anni, due dei quali sono stati poi trasportati negli ospedali di Menaggio e Gravedona. Inizialmente i soccorsi erano stati allertati in “codice rosso”, massima gravità. Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Menaggio e della stazione di Tremezzina, i vigili del fuoco di Menaggio nonché le ambulanze della Croce Rossa di Menaggio e del Lariosoccorso di Dongo. Una delle quattro vetture si è adagiata su un fianco.