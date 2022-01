I soccorritori al passaggio a livello di via Trieste (Foto by Stefano Bartesaghi)

Schianto contro il treno a Erba Morto ristoratore di 57 anni Tragedia alle 9 al passaggio a livello di via Trieste: la vittima era di Merone. Sotto choc una testimone

Tragedia questa mattina alle 8,53 al passaggio a livello di via Trieste a Erba: un automobilista diretto verso Merone si è schiantato contro un treno in arrivo ed è morto sul colpo. La vittima è Dante Brambilla, 57 anni, titolare con il fratello del bar trattoria “Volta” nell’omonima via di Merone.Sotto choc una testimone, una donna di 24 anni.

A quanto pare Brambilla, o per un malore o perché abbagliato dal sole, non avrebbe visto abbassarsi la sbarra, l’avrebbe travolta e il suo veicolo sarebbe stato fatto rimbalzare in strada dall’urto violento contro la motrice del convoglio che era in arrivo, ma l’esatta dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Sul posto sono accorsi l’elisoccorso di Como, un’ambulanza del Lariosoccorso e un’automedica mentre i vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza la strada e la linea, nel frattempo il convoglio con il locomotore danneggiato è rimasto bloccato nelle vicinanze poi sono stati fatti evacuare i passeggeri. Trenord ha comunicato che la circolazione tra Milano e Merone è regolare, mentre da Merone è stato istituito un servizio di bus sostitutivi.

