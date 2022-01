Santa Giustina a Casatenovo Una beffa per i disabili La Soprintendenza ha detto “no” alla pedana per le carrozzine

Restauro con beffa per la chiesina di Santa Giustina.

L’amministrazione comunale di Casatenovo, che ne è proprietaria, da tempo è all’opera per giungere a una completa ristrutturazione: l’obiettivo è di aprirla al pubblico in maniera definitiva.

Nei programmi del municipio c’era anche l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’idea era di realizzare una rampa per i disabili in modo da rendere la chiesa facilmente accessibile anche a chi si muove su una carrozzina

Ma un veto della Soprintendenza (la chiesa è un bene storico vincolato) costringe il Comune a rivedere i piani.

La rampa, secondo la Soprintendenza, avrebbe modificato in modo troppo radicale l’aspetto della chiesina; quindi il municipio dovrà ripiegare su una rampa mobile, da posizionare di volta in volta in occasione delle aperture e a richiesta dei visitatori con difficoltà di deambulazione.

