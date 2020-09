San Michele, lunedì tornano i treni Ecco tutti gli orari-incubo da evitare Disagi in vista per il traffico su gomma Conviene passare alla “mezza” di ciascuna ora

Da lunedì ricominciano a passare i treni sul ponte San Michele, con un orario leggermente diverso rispetto a quello in vigore fino alla chiusura, ma con un impatto enormemente più pesante sulla circolazione stradale. Perché sino alla fine della sperimentazione, che durerà varie settimane, il transito delle auto verrà fermato in corrispondenza del passaggio dei treni. Sono quindi previste soste decisamente più lunghe di quelle a cui gli automobilisti sono abituati, con l’inevitabile formazione di code che si annunciano pesanti sia per il traffico che si dirige a Paderno e Robbiate, sia per quello che va a Calusco.

Guardando l’orario ferroviario si scopre che conviene passare attorno alla mezz’ora, quindi alle 7,30, 8,30, 9,30 e così via.

Gli orari più critici saranno quelli del primo mattino e del tardo pomeriggio, non solo perché ci sono più auto in giro (è quando la gente si reca al lavoro), ma anche perché passano più treni, ed a quel punto per parecchi pendolari potrebbe diventare più conveniente tornare ad utilizzare i ponti di Brivio e Trezzo.

L’articolo completo sul giornale in edicola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA