Rodacciai è formazione Academy per i venditori Bosisio: percorso di orientamento per i neolaureati Andrea Roda: «I commerciali? Ambasciatori del brand»

Cambia il mondo dell’industria ma anche quello della vendita: la rivoluzione dei processi produttivi richiede oggi competenze specifiche in fabbrica, allo stesso tempo anche il settore commerciale necessita di professionalità sempre più complesse, per rappresentare al meglio l’impresa sul mercato internazionale.

Servono nuove competenze ed è la formazione la chiave per essere protagonisti di questa trasformazione.

Per questo Rodacciai Spa, con sede a Bosisio Parini, nel distretto industriale di Lecco, e che può contare su una rete di oltre 20 filiali commerciali, dagli Stati Uniti alla Polonia, ha promosso una nuova proposta, un percorso di orientamento, formazione e sviluppo professionale rivolto ai giovani neolaureati orientati a una carriera internazionale nel campo delle vendite.

Rodacciai Academy è il progetto che da diversi anni contraddistingue la gestione delle risorse umane.

I due percorsi attivi, dedicati rispettivamente alla formazione di professionalità in ambito produttivo e in ambito manutentivo, hanno visto in un totale di nove edizioni, la partecipazione di ben 176 under 30, il 97% dei quali risulta oggi occupato, in Rodacciai o nelle altre aziende del territorio.

L’azienda, fondata nel 1956 e che ha nella produzione di acciai speciali il proprio core business, inaugura ora un nuovo percorso dedicato alla gestione del rapporto con il cliente.

«È la nuova risposta alla missione che è da sempre negli obiettivi del nostro gruppo: formare personale motivato e qualificato – sottolinea Andrea Roda, volto della terza generazione della famiglia Roda e impegnato nei progetti di sviluppo commerciale del gruppo - La figura del commerciale oggi non si limita alla sola vendita: fornisce al cliente un servizio di consulenza, media tra le sue esigenze e le risposte che l’azienda è in grado di fornire in termini di prodotti, è ambasciatore del brand. Per questo è fondamentale che il personale sia adeguatamente formato e che il loro operato sia in linea con la strategia di marketing e di sviluppo aziendale».

La Sales Academy è progettata secondo un approccio didattico innovativo basato sull’apprendimento attraverso l’esperienza, con particolare attenzione alla formazione tecnica, affidata a un docente d’eccezione, Mario Cusolito, ingegnere già quality manager di Rodacciai e oggi presidente della Commissione tecnica UNI/CT700/SC25, l’ente di normazione degli acciai.

L’altro caposaldo del percorso sono le soft skill: dalla valorizzazione delle abilità comunicative e relazionali, alla gestione del rapporto con il cliente, aspetti che consentono di fare la differenza nel livello del servizio offerto.

Protagonisti, ancora una volta, sono i giovani: la nuova Academy è infatti dedicata ai giovani talenti fino ai 29 anni ai quali si offre un percorso strutturato nella rete commerciale di Rodacciai.

La durata complessiva è di 30 mesi e prevede tre fasi: un mese di formazione full time presso le aule dell’Università degli Studi di Milano a Bosisio Parini, e poi l’affinamento sul campo presso le filiali italiane e estere. «La nostra è una realtà in costante trasformazione, dove le persone contano – conclude Mauro Califano, direttore HR – in questi anni abbiamo saputo dimostrare una competenza esclusiva nel gestire il passaggio generazionale, integrando le conoscenze e l’esperienza che contraddistingue i nostri professionisti, con la carica innovativa dei giovani».

