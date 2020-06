Ragazza cade dal balcone per colpa del telefonino In ospedale a Bergamo Ponte Lambro: la sedicenne era seduta sul davanzale ed precipitata in cortile dal secondo piano. Ha riportato fratture,ma non è in pericolo di vita

Era all’interno del suo appartamento, al secondo piano di una palazzina nel cuore di Ponte Lambro. Un attimo dopo - per cause da chiarire - si è ritrovata stesa sul pavimento del cortile condominiale: la protagonista dell’episodio è una ragazza di 16 anni, trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale di Bergamo per curare alcune fratture.

L’incidente è avvenuto mercoledì sera, pochi minuti prima delle 21. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Erba per ascoltare le testimonianze dei familiari e dei vicini di casa. I militari si sono fermati a lungo, hanno effettuato un sopralluogo e hanno ascoltato diversi racconti. Tutte le versioni combaciano: per le forze dell’ordine si è trattato di un brutto incidente che fortunatamente non si è concluso in tragedia. La stessa ragazza, prima di andarsene con i mezzi di soccorso, avrebbe detto chiaramente di essere caduta.

A quanto risulta la giovane si è seduta sul davanzale della finestra, in una posizione scomoda, e a un certo punto ha perso l’equilibrio; secondo alcune testimonianze, in quel momento aveva in mano il telefono: non è escluso che possa essersi distratta. Immediata è partita la telefonata al 112 che ha inviato sul posto l’ambulanza e l’elisoccorso: i velivoli di Como e Milano erano già occupati, così poco dopo le 21 a Ponte Lambro è arrivato un elicottero da Brescia. La ragazza non ha mai perso conoscenza, è stata immobilizzata ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Bergamo per curare le fratture rimediate a seguito della caduta. (Luca Meneghel)

