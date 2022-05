Principio d’incendio in un’azienda erbese

Erba Intervento dei vigili del fuoco di Erba nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 27 maggio alla Stamperia Guerrieri di via Monte Barro.

Per cause da accertare, intorno alle 19 hanno preso fuoco alcuni cassoni accatastati nel cortile a breve distanza dai capannoni della ditta: immediata è partita la chiamata al 112, che ha inviato sul posto i vigili del fuoco.

Le fiamme sono state spente in breve tempo, alle 19.30 l’area era già stata messa in sicurezza. Non si segnalano danni di rilievo alle strutture aziendali né feriti.