Primavere de La Provincia La prima serata da tutto esaurito

Si sono aperti con un tutto esaurito al Teatro Sociale gli incontri 2018 de Le Primavere de La Provincia.

Il tema della serata è “La misura della qualità della vita. Come si convive con le macchine intelligenti”?. Salvatore Majorana, direttore del Kilometro Rosso Hub, che aggrega a Bergamo centri di ricerca e imprese con vocazione all’innovazione tecnologica si confronta con Erasmo Figini, fondatore di Cometa, realtà educativa che accompagna nella crescita centinaia di bambini e ragazzi.

Tutte le serate de Le Primavere sono moderate dal direttore de La Provincia Diego Minonzio. Come per le precedenti edizioni, l’ingresso alla manifestazione sarà anche quest’anno gratuito. Tuttavia, per potersi assicurare un posto al Teatro Sociale di Como (via Vincenzo Bellini, 3 - Como) e alla sede della Camera di Commercio di Lecco (viale Tonale, 28 - Lecco) è necessario presentarsi all’accoglienza di ogni serata con la ricevuta della prenotazione effettuata on line, sul sito leprimavere.laprovincia.it, oppure previa registrazione presso le segreterie de La Provincia di Como (via Gianni De Simoni, 6 - tel. 031.582.420) e de La Provincia di Lecco (via Raffaello Sanzio, 21 - tel. 0341. 357. 400).

Prenotando per tempo si eviterà anche il rischio di non trovare posto, motivo per il quale chi invece dovesse rinunciare dopo aver prenotato, è pregato, gentilmente, di comunicare la disdetta, in modo che gli eventuali posti possano essere rimessi a disposizione.

Per ulteriori informazioni è possibile indirizzare una mail a leprimavere@ laprovincia.it, consultare direttamente il sito internet leprimavere. laprovincia. it o ancora telefonando al numero 031. 582. 420. Sempre sul sito internet de Le Primavere è possibile consultare l’intero programma della manifestazione: date, ospiti, sedi per tutti i tre mesi della rassegna che si chiuderà a giugno.

