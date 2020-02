Premana, fiato sospeso per Emanuele Il giovane precipitato è ancora grave È stabile e tuttora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Varese Sabato la caduta di 80 metri sul sentiero che scende dall’alpe Deleguaggio

Rimangono gravi le condizioni di Emanuele Fazzini, il ragazzo di 22 anni di Premana che nel tardo pomeriggio di sabato è precipitato per circa 80 metri in un canale, mentre scendeva lungo il sentiero che dall’Alpe Deleguaggio riporta in paese.

Il giovane, dipendente dall’impresa Mauri di Pasturo, era stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese, dove era giunto in stato non cosciente. Nella giornata di ieri, le condizioni del ragazzo sono rimaste stabili, con prognosi riservata.

A tradire Emaneuele Fazzini, mentre ritornava a Premana insieme a due amici, dopo una giornata trascorsa in montagna, è stato con tutta probabilità il ghiaccio presente nel punto in cui il sentiero incontra un canale che, per il fatto di essere orientato verso nord e di rimanere in ombra, è spesso pieno di neve e appunto di ghiaccio. L’improvvisata scivolata è costata al giovane premanese una caduta di un’ottantina di metri.

