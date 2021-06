Precipita in un dirupo Muore donna di 48 anni La tragedia nel primo pomeriggio all’Alpe Angeloga

Tragedia all’Alpe Angeloga, sabato nel primo pomeriggio, dove una donna di 48 anni, di Colverde in provincia di Como, è morta dopo essere precipitata in un dirupo. La vittima era in compagnia di altri fra cui un’escursionista di Ardenno (Sondrio) per un sopralluogo in alta Valle Spluga, per scegliere dei tracciati da proporre quest’estate a un gruppo di giovani degli oratori.

Sul posto il Soccorso alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna e del Sagf della Guardia di finanza di Madesimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA