L’intervento dei carabinieri in un incidente (Foto by Archivio Lisignoli)

Porlezza, tragedia con lo scooter Giardiniere muore vicino alla galleria Aveva 47 anni e stava tornando a casa. Inutili i soccorsi e il trasporto all’ospedale di Menaggio

Tragico incidente stradale vicino alla galleria di Porlezza. Un uomo di 47 anni residente in paese è morto dopo avere perso il controllo dello scooter che guidava. Secondo i carabinieri della compagnia di Menaggio che sabato 4 luglio sono intervenuti sul posto dopo le 21, il giardiniere di Porlezza avrebbe fatto tutto da solo. La tragedia si è verificata in località Cinì, nelle vicinanze di un ristorante. In suo aiuto la centrale operativa del 118 ha inviato in”codice rosso”, quello della massima urgenza, l’ambulanza della Croce Azzurra di Porlezza. Condizioni che sono state confermate gravissime; da qui il trasporto,sempre in codice rosso, del giardiniere verso l’ospedale di Menaggio dove è giunto cadavere.

